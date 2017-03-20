Пресс-центр: Онлайн кредитование для малого бизнеса в Украине

28 марта 2017 г. начинает работать IT-платформа, позволяющая размещать заявки на кредитование для малого бизнеса и привлекать для них инвестиции

Сегодня компания MO Cash презентовала уникальную альтернативу банковскому кредитованию и банковским депозитам. Мероприятие, посвященное старту прямого онлайн кредитования в Украине, состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Основатель компании MO Cash Владимир Щупак сообщил, что 28 марта начинает работать IT-платформа, позволяющая размещать заявки на кредитование и аккумулировать финансирование для вложения напрямую в реальный бизнес.

СЕО компании MO Cash Светлана Скосырская напомнила, что краунфандинг, доверительное финансирование или Р2В-кредитование начали активно развиваться в Европе и США в 2005 году, в преддверии начала финансового кризиса. Программа позволяет существенно понизить издержки при получении кредита за счет устранения различного рода посредников - банков, кредитных союзов и брокеров.

По ее словам, технология прямого кредитования показала хорошие результаты. Так, в 2015 году в мире проинвестировано по этой модели около $185 млрд, а по прогнозам экспертов объем прямого инвестирования на 2020 год достигнет $1 трлн.

Также, по оценкам НБУ, в Украине объем P2P кредитования составил 5 млрд грн в 2016 году. Эта сумма существенно ниже потребности национальной экономики в кредитных ресурсах для стремительного развития малого бизнеса.

Chief Risk Officer (CRO) MO Cash Светлана Лагута рассказала, что специалистами компании была разработана программа оценки заемщиков с использованием онлайн и офлайн процедур. "Программа оценки является своеобразным аналогом банковских методик определения и минимизации рисков", - подчеркнула она.

По ее словам, на первом этапе заемщик заполняет анкету и загружает на ресурс все необходимые документы, в том числе фото и видео мест ведения своего бизнеса, кредитные отчеты из Бюро кредитных историй. "В дальнейшем работники платформы осуществляют проверку полученных данных с помощью открытых и специальных баз данных, которые есть в Украине. Также используется информация из социальных сетей", - сказала Светлана Лагута.

В дальнейшем специалисты платформы проводят онлайн собеседование с заемщиком по скайпу. При необходимости проводятся офлайн процедуры, в частности, непосредственная встреча с заемщиком, осмотр места ведения бизнеса.

По результатам проведенной оценки рассчитывается уровень доверия. Шкала уровня доверия - от "А" до "Е". "Уровень доверия напрямую зависит от полноты и достоверности представленной нам информации", - подчеркнула Светлана Лагута, риск-менеджен компании MO Cash.

Основными документами для оценки потенциального заемщика являются: паспорт, налоговая декларация и подтверждение факта уплаты налогов, бизнес-план, выписка из основного банковского счета, статистическая отчетность баланса (отчет о финансовом результате) и кредитный отчет Бюро кредитных историй.

Также основными показателями, которые формируют уровень доверия заемщиков, являются рентабельность бизнеса, возможность покрытия чистой прибылью кредита, покрытие кредита оборотным активом и собственным капиталом, покрытие собственным капиталом активов бизнеса и кредитный бал, который присваивает Бюро кредитных историй. "Основным моментом обеспечения возврата кредита будут репутация заемщика", - добавила Светлана Лагута.

"Уровень доверия, который рассчитывают работники нашей платформы, носят исключительно информативный характер, и не служат единым инструментом для принятия решения инвесторами. Важной миссией платформы является формирование из простых граждан действительно новой генерации инвесторов, думающих и ответственных", - подытожила она.

СОО компании MO Cash Владимир Братчиков, в свою очередь, рассказал, что после регистрации на платформе каждый из клиентов (заемщики и инвесторы) получают в пользование свой личный кабинет.

"Все возможности, которые реализуются на платформе, достаточно гибкие. В том числе мы планируем запустить мобильную версию приложения, которая будет давать возможность инвесторам принимать решения непосредственно с мобильного телефона. Основным принципом, заложенным в деятельность платформы являются простота и удобство", - подчеркнул Владимир Братчиков.

Technical Principal Partner Василий Загороднюк заверил в полной безопасности и надежности платформы. "Платформа разработана по самым новейшим и актуальным технологиям, которые позволяют хранить все данные соответствующим образом", - сказал он.

"Базы данных на нашем ресурсе закрыта от различных уязвимостей, которые могут быть на данный момент. Соответственно, все пользователи, которые находятся на сайте, будут имеют полную уверенность в том, что их данные являются защищенными", - отметил Василий Загороднюк.

"Помимо основной цели - кредитования, мы видим нашу миссию в развитии предпринимательской экосистемы Украины в целом. Мы хотим обучить и привить привычку инвестирования широким слоям населения. На данный момент, наиболее распространенными способами инвестирования являются депозитные вклады в банки или покупка недвижимости. В мире же существует очень много различных способов сохранения и приумножения своих сбережений. Инвестирование P2P является одним из таких способов и стремительно приобретает популярность во всем мире", - подчеркнул Владимир Щупак.

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