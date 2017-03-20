Пресс-центр: Количество жалоб в АМКУ возросло - Терентьев

Юрий Терентьев отметил, что решение было принято по 3 тыс. 72 жалобам, добавив, что в целом указанные жалобы были обоснованными

В 2016 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получил 6 тыс. 741 жалобу, тогда как в 2015 году - 6 тыс. 494. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

По его словам, от общего количества жалоб было рассмотрено 4 тыс. 700. Соответственно, 2 тыс. жалоб были направлены в профильные государственные органы. Юрий Терентьев отметил, что решение было принято по 3 тыс. 72 жалобам, добавив, что в целом указанные жалобы были обоснованными.

В то же время глава АМКУ подчеркнул, что в европейских странах подобные Антимонопольному комитету органы не функционируют в режиме рассмотрения колоссального множества мелких жалоб.

В частности, европейские партнеры рекомендуют АМКУ "ввести более жесткие правила гибкости". Таким образом, это позволит комитету "из всего обилия сигналов, которые он получает, выбирать те, которые наиболее актуальны и наиболее остры".

"И не отрабатывать их (жалобы, - ред.), как бюрократическая организация: одни входящие, другие исходящие. А действительно воспринимать множество сигналов как общую картину, которая существует на рынке. И, вместе с тем, свою правоприменительную деятельность планировать, исходя из внутренних приоритетов, уже обработав это количество", - подчеркнул Юрий Терентьев.

Глава АМКУ также сообщил, что по итогам 2016 года на открытом заседании АМКУ был принят новый отчет комитета. "Наша публичная отчетность перестала быть книгой, которую кто-то пишет о работе Антимонопольного комитета. Ведь публичная отчетность действительно является инструментом двухсторонней коммуникацией - нас с рынком. И отражает, в первую очередь то, какая рыночная проблематика существует в Украине, каким образом действия Антимонопольного комитета… направлены на решение непосредственно существующей острой актуальной проблематики", - сказал Юрий Терентьев, добавив, что с отчетом можно ознакомиться на сайте АМКУ.

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