Пресс-центр: Количество наложенных АМКУ штрафов возросло в 2 раза

Сумма штрафов без учета "фактора" Газпрома составила 755,9 млн грн, в 2015 году- 339 млн грн

В 2016 году общая сумма штрафов, которую наложил Антимонопольный комитет, составила 86 млрд. 700 млн. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

При этом Юрий Терентьев отметил, что основная часть этой суммы, наложенный штраф на российский Газпром. По его словам, если исключить "фактор" Газпрома, то сумма штрафов составит 755,9 млн грн. Для сравнения, в 2015 году общая сумма штрафов составляла 339 млн грн.

"Естественно, у нас нет самоцели штрафовать бизнес. И, естественно, у Антимонопольного комитета нет задачи - как можно больше вынести решений с как можно большим количеством штрафов", - подчеркнул глава АМКУ.

В то же время, добавил Юрий Терентьев, Антимонопольный комитет - это орган, в первую очередь, правоприменительный. "И тот размер санкций, тот размер штрафов, который вы видите в наши решениях, косвенно является свидетельством той значимости проблем, с которыми мы работаем", - отметил он.

Он также напомнил, что согласно методическим разъяснениям АМКУ, "чем больше оборот, связанный с нарушениями, тем, естественно, больше размер санкций".

"К большому сожалению, количество штрафов фактически уплаченных в государственный бюджет в прошлом году, составляет не более 5%, около 30 млн", - сказал он, добавив, что, как правило, нарушителями платятся более мелкие штрафы.

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