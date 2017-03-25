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США выделят Украине $23 млн на реформирование финансового сектора

25.03.2017 01:44
Проект США рассчитан на реформирование финансового сектора и повышение финансовой грамотности украинцев
США выделят Украине $23 млн на реформирование финансового сектора

Правительство США предоставит Украине $23 млн на реформирование финансового сектора и повышение финансовой грамотности украинцев. Агентство США по международному развитию уже разработало соответствующий 4-летний проект. Об этом сообщается в сюжете Голоса Америки.

"Экономика зависит от финансового сектора как, скажем, тело человека от кровеносной системы. Именно капитал - это основа экономического роста. Банковскую систему Украины нужно модернизировать, но намного важнее развивать не банковскую финансовую систему. Страховой рынок, рынок акций - эти институции могут предоставить бизнесу гораздо более дешевые финансовые ресурсы. Сейчас у украинской экономики их нет", - заявил руководитель проекта "Трансформация финансового сектора" Роберт Бонд.

По словам президента американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера, развитие финансовой системы поможет бизнесу стать более прозрачным за счет, прежде всего, проведения безналичных операций. 

"Это, во-первых, уплаченные налоги. Это реальная возможность, чтобы экономика увеличивалась", - сказал он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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