Пресс-центр: Проблемы финансирования малого бизнеса в Украине

По мнению участников круглого стола, такие проекты, как "MO CASH" могут стать альтернативой банковскому кредитованию

Существующий порядок кредитования малого бизнеса в Украине, альтернативные инструменты кредитования, международные практики и тенденции развития рынка сегодня обсудили банкиры и эксперты рынка в ходе круглого стола, организованного компанией "MO CASH". Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Руководитель Киевского филиала Клуба деловых людей Антон Матияш констатировал, что одной из основных для роста бизнеса является проблема финансирования.

По его словам, в данном случае на первый план выходит также вопрос финансовой грамотности бизнесменов. "Проблема нашего предпринимательства, особенно малого, это неумение правильно работать со своим бизнесом", - сказал Антон Матияш.

Эксперт добавил, что, в связи с этим, такие небанковские механизмы, как "MO CASH", имеют значительный потенциал. Антон Матияш пояснил, что реалии украинской банковской системы ограничивают возможности кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Поэтому появление альтернативных площадок становится все более актуальным. "С появлением таких площадок, как Ресурсный центр бизнеса, стартап "MO CASH" для собственников средств появляется возможность почувствовать себя инвестором и развивать в себе навык инвестирования и навык поиска и оценки интересных проектов для инвестирования", - отметил он.

В свою очередь банкир, эксперт по вопросам финансирования Анна Сидорова пояснила, почему в Украине не развито банковское кредитование. Прежде всего, отметила она, это отсутствие дешевой ресурсной базы, высокие риски при работе с клиентами. Кроме того, работа в данном сегменте - это трудоемкий процесс. "Для этого нужно иметь штат в банке, разветвленные отделения по всей Украине. При этом маржа для банка довольно невысокая", - подчеркнула Анна Сидорова.

С другой стороны, подчеркнула банкир, преимуществом финансирования СМБ является то, что в данном сегменте проблемные задолженности составляют не более 7% от общего объема портфеля.

Анна Сидорова добавила, что на сегодняшний день кредитованием малого и среднего бизнеса занимаются банки с иностранным капиталом, которые имеют базу для развития своего ритейла.

Директор по развитию SME Banking Club (Ассоциация банковских экспертов малого и среднего бизнеса) Алексей Саяпин также сообщил, что по оценкам ассоциации кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Украине составляет порядка 45 млрд грн, что составляет всего 5,4% от общего кредитного портфеля юридических лиц в стране.

В то же время, например, в Египте, по решению Центробанка, в кредитном портфеле банков должно быть не менее 20% кредитов для малого и среднего бизнеса. Однако Украине не удастся скопировать полностью эту модель. "Проблема нашей банковской системы в работе с СМБ - это, в основном, отсутствие залогов, нормальной финансовой отчетности, прозрачности бизнеса", - сказал Алексей Саяпин.

Алексей Саяпин уверен, что для того, чтобы изменить ситуацию, необходимы комплексные решения, в частности, обеспечение защиты прав кредиторов на законодательном уровне. Также необходимо решить вопрос компенсации процентной ставки и т.д.

С другой стороны, подчеркнул директор по развитию SME Banking Club, нужны альтернативные каналы финансирования, такие как "MO CASH". "Надеюсь, этот проект вырастет и покажет хорошие результаты", - подытожил он.

Основатель компании "MO CASH" Владимир Щупак, со своей стороны, добавил, что аспекты, которые подтолкнули к идее создания этого проекта, лежат на поверхности, в частности, создание новых рабочих мест в Украине. "Пришла идея позаимствовать зарубежный опыт и попытаться его распространить у нас", - сказал он.

Кроме того, Владимир Щупак согласился с тем, что уровень финансовой грамотности является неудовлетворительным. "Хотелось бы научить наших сограждан как инвестировать, какие есть каналы для инвестиций. Почему надо поддерживать малый бизнес. В этом ключе будет большая составляющая дальнейшего нашего развития, нашей платформы", - подытожил основатель компании "MO CASH".

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