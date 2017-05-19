Сенат Канады утвердил зону свободной торговли с Украиной

Завершающим этапом ратификации соглашения станет подпись генерал-губернатора Канады

Сенат Канады проголосовал за ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Следующим и завершающим этапом ратификации соглашения станет подпись генерал-губернатора Канады.

"Финишная прямая", - отметил Шевченко.

До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма! - Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 мая 2017 г.

18 мая сообщалось, что правительство Канады расширит законодательство о введении санкций, чтобы иметь возможность налагать штрафные меры на лиц, виновных в крупных нарушениях прав человека.

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