Сенат Канады утвердил зону свободной торговли с Украиной
19.05.2017 02:45
Завершающим этапом ратификации соглашения станет подпись генерал-губернатора Канады
Фото: рixabay.com
Сенат Канады проголосовал за ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Следующим и завершающим этапом ратификации соглашения станет подпись генерал-губернатора Канады.
"Финишная прямая", - отметил Шевченко.
До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!- Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 мая 2017 г.
18 мая сообщалось, что правительство Канады расширит законодательство о введении санкций, чтобы иметь возможность налагать штрафные меры на лиц, виновных в крупных нарушениях прав человека.
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