В Киеве закрыли офис соцсети Вконтакте

Офис российской соцсети закрыли из-за введенных ранее санкций

Офис российской социальной сети Вконтакте закрыли по причине введенных ранее санкций. Информацию подтвердил пресс-секретарь украинского офиса Влад Леготкин, передает Укринформ.

"Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", - сказал он.

15 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций). Под санкции попали, в частности, сайты Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальные сети Одноклассники и Вконтакте.

Читайте также: Блокировка на миллиард. Как провайдеры попрощаются с ВК и Яндекс

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.