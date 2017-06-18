Из Львова до Берлина запустили прямой лоукост
18.06.2017 20:14
Длительность перелета составляет менее двух часов. Стоимость билета на рейс - 579 гривень
Фото: loda.gov.ua
Из Львова до Берлина запустили прямой авиарейс компании Wizz Air. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Длительность перелета составляет менее двух часов. Рейс отправляется из аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого.
Стоимость билета на рейс, как сообщается, - 579 гривень.
17 мая крупнейший европейский лоукост Ryanair официально запустил продажу билетов на свои рейсы со стыковкой.
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