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Дорожный бюджет в этом году уже превысил 20 млрд грн - Гройсман

26.08.2017 07:55
Протяжность отремонтированных дорог составляет более 750 км, а 40 тыс км путей прошли ямочный ремонт
Дорожный бюджет в этом году уже превысил 20 млрд грн - Гройсман
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Общий объем средств, выделенных на проведение дорожных работ, превысил 20 млрд гривень, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

Также он уточнил, что протяжность отремонтированных дорог составляет более 750 км, а 40 тыс км путей прошли ямочный ремонт.

В этом году все работы начались в апреле. Каждую неделю проводятся инспекционные поездки в регионы, сообщил премьер.

Гройсман также уточнил, что особое внимание уделяется строительству новых магистралей, в частности, - дороге Львов-Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Строительство, по словам премьера, будет окончено через 3-4 года. 

23 августа в Мининфраструктуры сообщили, что годовой план по ремонту дорог выполнен на 22%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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