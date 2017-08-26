Дорожный бюджет в этом году уже превысил 20 млрд грн - Гройсман
Общий объем средств, выделенных на проведение дорожных работ, превысил 20 млрд гривень, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.
Также он уточнил, что протяжность отремонтированных дорог составляет более 750 км, а 40 тыс км путей прошли ямочный ремонт.
В этом году все работы начались в апреле. Каждую неделю проводятся инспекционные поездки в регионы, сообщил премьер.
Гройсман также уточнил, что особое внимание уделяется строительству новых магистралей, в частности, - дороге Львов-Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Строительство, по словам премьера, будет окончено через 3-4 года.
23 августа в Мининфраструктуры сообщили, что годовой план по ремонту дорог выполнен на 22%.
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