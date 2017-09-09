В НБУ назначен новый глава департамента сопровождения кредитов
09.09.2017 19:04
Новым главой департамента НБУ, отвечающего за процесс рефинансирования банков назначен Олег Новаковский
Фото - ЕРА
Должность главы департамента сопровождения кредитов в Национальном банке 11 сентября займет Олег Новаковский. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Олег Новаковский является высококвалифицированным специалистом, с многолетним стажем работы на банковском рынке. С 2015 года он работал в департаменте сопровождения кредитов, а следовательно понимает специфику работы и важность задач, которые перед ним стоят. Работа этого департамента способствует транспарентности процедуры рефинансирования банков и контролю за выполнением банками своих обязательств перед НБУ", - заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.
Отмечается, что Олег Новаковский окончил Киевский национальный экономический университет и имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере в сфере корпоративного и розничного бизнеса, методологии банковских процессов, сопровождении рисков. С июня 2015 и до сих пор он работал заместителем директора департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины.
Ранее должность главы департамента сопровождения кредитов занимала Татьяна Лойченко.
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