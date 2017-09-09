В НБУ назначен новый глава департамента сопровождения кредитов

"Олег Новаковский является высококвалифицированным специалистом, с многолетним стажем работы на банковском рынке. С 2015 года он работал в департаменте сопровождения кредитов, а следовательно понимает специфику работы и важность задач, которые перед ним стоят. Работа этого департамента способствует транспарентности процедуры рефинансирования банков и контролю за выполнением банками своих обязательств перед НБУ", - заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.





Отмечается, что Олег Новаковский окончил Киевский национальный экономический университет и имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере в сфере корпоративного и розничного бизнеса, методологии банковских процессов, сопровождении рисков. С июня 2015 и до сих пор он работал заместителем директора департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины.





Ранее должность главы департамента сопровождения кредитов занимала Татьяна Лойченко.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.