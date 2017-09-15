Порошенко: Украина показывает прогресс в борьбе с коррупцией

По мнению президента, позитивный эффект от борьбы с коррупцией в Украине демонстрирует, в том числе, экономика

Коррупция в Украине сохраняется, но прогресс в борьбе с ней есть и его можно наблюдать, в том числе, в экономике. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.



Президент напомнил, что Украина смогла запустить эффективный механизм компенсации НДС и отказаться от закупок российского газа. Он сообщил также, что пять фондов, созданных для инвестиций в Украину, уже наполнены, что свидетельствует о доверии инвесторов к Украине.



"В 2,5 раза вырос бюджет - в том числе благодаря борьбе с коррупцией. Антикоррупционные институты не просто созданы, но работают", - подчеркнул Порошенко.



Глава государства напомнил также, что в Украине была запущена крупнейшая в мире система электронного декларирования доходов и имущества чиновников.

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