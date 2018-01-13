Авдеевский газопровод в обход боевиков готов к началу испытаний

Стоительство газопровода началось в августе; после испытаний он сможет обеспечить газом Авдеевку и еще семь окрестных населенных пунктов

Новый авдеевский газопровод готов к началу испытательных работ. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



Сегодня в него начали закачивать специальный ингридиент для проверки качества сваривания. Накачивать будут поэтапно на протяжении суток.



Проверять газопровод будут специалисты технадзора и гоструда, которые затем опломбируют трубу. После этого ее можно будет полностью засыпать.



Затем в газопровод закачают газ и начнут подключать помещения.



Жебривский отметил, что документацию должны оформлять паралельно, чтобы не затягивать процесс.



Строительство газопровода в обход террористов из Очеретяного к Авдеевке началось в августе прошлого года. Стоимость проекта - около 58 млн грн, часть этой суммы профинансировал Авдеевский коксохимический завод.



Газопровод сможет обеспечить газом, кроме Авдеевки, еще семь окрестных селений: Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.

Решение о строительстве газопровода было принято в июне 2017 года после того, как террористы в очередной повредили газопровод и оставили Авдеевку и близлежащие поселки без газа.

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