На Закарпатье нашли новое крупное месторождение золота
В Закарпатской области найдено новое крупное месторождение золота. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы геологии и недр.
"Значительный результат получен в поисковой оценке залежей золотой руды в Раховском районе Закарпатской области. На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота в количестве 2,4 т", - говорится в сообщении.
Находку планируют разрабатывать в геологоразведочных миссиях. Ожидается, что объекты подготовят для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений.
В декабре 2017 г Госгеонедр выдала компании Укргаздобыча спецразрешение на новое месторождение и продлили срок действия спецразрешения на одно из крупнейших газовых месторождений.
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