Евросоюз пригрозил США "быстрым" ответом на торговые ограничения

Брюссель предостерегает Вашингтон от того, чтобы устраивать торговую конфронтацию, и призывает к сохранению взаимовыгодного сотрудничества

Возможное введение администрацией Соединенных Штатов штрафных пошлин на европейские продукты приведет в адекватному ответу Европейского Союза. Об этом заявил анонимный представитель Еврокомиссии, пишет агентство Deutsche Welle.

"Евросоюз готов быстро и соразмерно отреагировать, если наш экспорт пострадает от ограничительных торговых мер Соединенных Штатов", - заявил он.

По словам чиновника, для Брюсселя торговая политика - не "игра с нулевой суммой", поскольку речь в ней не идет о "победителях и проигравших", а от свободной и справедливой торговли выигрывают обе стороны.

Он не уточнил, какие именно ответные меры может применить ЕС.

Как уточняет DW, защита американских производителей и лозунг "Америка прежде всего" были одними из центральных пунктов предвыборной программы действующего президента США Дональда Трампа. Несколько дней назад Вашингтон ввел новые пошлины на импортные стиральные машины и солнечные батареи, что негативно отразилось прежде всего на производителях из Китая и Южной Кореи.

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