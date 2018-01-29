Евросоюз пригрозил США "быстрым" ответом на торговые ограничения
Возможное введение администрацией Соединенных Штатов штрафных пошлин на европейские продукты приведет в адекватному ответу Европейского Союза. Об этом заявил анонимный представитель Еврокомиссии, пишет агентство Deutsche Welle.
"Евросоюз готов быстро и соразмерно отреагировать, если наш экспорт пострадает от ограничительных торговых мер Соединенных Штатов", - заявил он.
По словам чиновника, для Брюсселя торговая политика - не "игра с нулевой суммой", поскольку речь в ней не идет о "победителях и проигравших", а от свободной и справедливой торговли выигрывают обе стороны.
Он не уточнил, какие именно ответные меры может применить ЕС.
Как уточняет DW, защита американских производителей и лозунг "Америка прежде всего" были одними из центральных пунктов предвыборной программы действующего президента США Дональда Трампа. Несколько дней назад Вашингтон ввел новые пошлины на импортные стиральные машины и солнечные батареи, что негативно отразилось прежде всего на производителях из Китая и Южной Кореи.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:03
-
вчера
17:26
-
вчера
17:43
-
вчера
15:42
-
28.01.18
14:50
Новости партнеров
- 59494
- 40935
- 38856
- 37378
- 36072