В НБУ прокомментировали запрос по счетам сотрудников 1+1

В Национальном банке заявили, что сделали более 70 аналогичных запросов во время осуществления инспекционной проверки ПАО КБ "Приватбанк"

В Нацбанке, комментируя информацию медиахолдинга 1+1 о попытках НБУ получить доступ к счетам сотрудников, заявили, что запрос по счетам был сделан в рамках осуществления инспекционной проверки ПАО КБ "Приватбанк". Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Во время осуществления инспекционной проверки ПАО КБ "Приватбанк" Национальный банк выявил ряд транзакций с признаками правонарушений. Национальный банк сделал уже более 70 запросов по таким операциям по счетам более 200 юридических лиц, а также лиц, которые связаны или могут быть связаны с ними", - сказано в сообщении.

В НБУ считают, что обнародование информации лишь по одному из запросов с акцентом исключительно на представителях медиа-сообщества "может свидетельствовать о попытках манипуляции общественным мнением с целью давления на Нацбанк и влияния на ход расследования мошеннических действий в Приватбанке до национализации".

В пресс-службе регулятора отметили, что в случае подтверждения подозрительного характера операций, НБУ будет информировать правоохранительные органы и Государственную службу финансового мониторинга.

Нацбанк обратил внимание, что сведения о банковских счетах клиентов являются банковской тайной. Вместе с тем там отметили, что, согласно законодательству, уполномоченные Нацбанком лица имеют право получать от банка информацию, документы и их копии, письменные объяснения по вопросам деятельности банка, а также изымать копии документов, свидетельствующих о нарушении законодательства, в том числе нормативно-правовых актов НБУ.

Ранее медиахолдинг 1+1 медиа заявил, что Национальный банк хочет получить доступ к счетам сотрудников телеканала. Там считают это "прямым давлением со стороны высшего руководства страны и попыткой политического преследования накануне выборов".

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