Обыски в Новой Почте: ГПУ расследует возможную неуплату налогов

Луценко взял расследование под личный контроль

Генеральная прокуратура заявляет, что должностные лица Новой почты и группы родственных компаний якобы использовали преступную схему, которая привела к неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.



"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", - сообщила она.



По ее словам, генпрокурор берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам якобы злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий.



Сарган сообщила, что на следующей неделе Луценко заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей Новой почты.



"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", - резюмировала пресс-секретарь.



Ранее сегодня Генеральная прокуратура подтвердила, что проводит обыски в складских и офисных помещениях Новой почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

В феврале в СМИ появилась информация, что две актуальных базы данных клиентов Новой почты - на 500 тысяч человек и на 18 млн записей - якобы были обнаружены в продаже в даркнете.



Компания ответила, что эта информация не соответствует действительности. В компании уточнили, что база данных, которую якобы продают в интернете, может принадлежать любому другому украинскому предприятию.



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