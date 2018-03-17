Задержана подозреваемая в хищении денег Укргазбанка - прокуратура

В столичной прокуратуре заявили, что женщину подозревают в организации преступной схемы по завладению 250 млн грн государственного банка

Прокуратура Киева задержала женщину, которую подозревают в организации преступной схемы по завладению 250 миллионов гривен государственного Укргазбанка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка ПАО "Укргазбанк", - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что она якобы создала ряд фиктивных предприятий, руководителями которых назначила подконтрольных лиц.

Также сказано, что подозреваемая привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые нашли нотариуса для того, чтобы он заверил незаконные сделки.

"В результате указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В комментарии Интерфакс-Украина директор департамента информационной политики, маркетинга и рекламы Укргазбанка Владимир Пикалов заявил, что задержанная женщина якобы не является сотрудницей Укргазбанка.

"Задержанная не является сотрудником банка, а, по информации правоохранительных органов, является организатором преступной группы, которая подделала подпись одного из членов правления Укргазбанка. Непосредственного исполнителя этого преступления задержали в 2017 году", - сказал он.

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