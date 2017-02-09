Пресс-центр: Отрасль медоборудования - проблемы, пути решения

Главными причинами упадка сферы эксперты называют отсутствие политики импортозамещения, проблемы сертификации, торможения реформ

Производство медицинского оборудования в Украине находится на грани исчезновения. Об этом заявили производители медицинской техники во время круглого стола "Медицина как элемент национальной безопасности" в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Главными причинами упадка сферы эксперты называют отсутствие политики импортозамещения, проблемы сертификации, торможения реформ и задолженность государства перед отечественными компаниями.

Участники мероприятия, среди которых были представители Ассоциации производителей медицинской техники Украины (УКРМЕДПРОМ), директора научно-производственных компаний и общественные деятели, отметили, что сейчас в стране назрела необходимость на законодательном уровне закрепить поддержку отечественных производителей медицинской техники и принять соответствующую программу импортозамещения.

Также участники круглого стола заверили, что готовы помочь правительству в разработке закона Украины "О медицинских изделиях", чтобы изменить положение в законодательстве, регулирующем отрасль.

По мнению экспертов, отечественные производители медицинской техники должны выступать в качестве важного субъекта, который будет влиять на медицинскую реформу и экономику страны в целом.

"Не каждая страна в мире может похвастаться тем, что производит собственную медицинскую технику. Высокотехнологичная отрасль, которой как раз и является производство медицинской техники, должна наполнять государственный бюджет, создавать рабочие места, повышать международный имидж Украины. Но пока без поддержки со стороны государства и без реального реформирования мы можем это потерять. Медицина является неотъемлемой частью национальной безопасности", - отметила лидер общественного движения "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

Доктор технических наук, профессор, директор НПО "Телеоптик" Сергей Мирошниченко обратил внимание на устаревшее на 90% рентгеновское оборудование в нашей стране. При этом, по его словам, профильные государственные структуры не слишком уделяют внимание его модернизации. Кроме того, речь идет и необходимости перехода на цифровые технологии. Однако Украина в этом плане пока что отстает от западных стран.

Другие участники круглого стола также привели примеры, свидетельствующие о том, что государство не уделяет должного внимания отрасли медицинского оборудования.

Представители Ассоциации производителей медицинской техники Украины (УКРМЕДПРОМ) и директора научно-производственных компаний подчеркнули, что государство должно защищать национального производителя медтехники от импорта.

По их мнению, отечественная медицинская техника по своему качеству не уступает иностранным аналогам, но развиваться украинскому производителю мешает несовершенство законодательства, регулирующего отрасль.

Участники круглого стола подчеркнули, что первым шагом защиты национального производителя медтехники должна стать программа импортозамещения.

Кроме отсутствия поддержки национального производителя на законодательном уровне, эксперты отмечали и другие причины упадка отрасли, среди которых - проблемы сертификации, задолженность государства перед отечественными компаниями, а также торможения реформ.

По результатам мероприятия было принято обращение, в котором, в частности, отмечается, что участники круглого стола:

· Поддерживают необходимость проведения реформ в медицинской отрасли;

· Считают, что именно только декларирование поддержки властью отечественных производителей медицинской техники не может решить проблему успешного проведения медицинской реформы;

· Уверены в том, что назрела необходимость на законодательном уровне закрепить поддержку и приоритет отечественных производителей медицинской техники и принять соответствующую программу импортозамещения;

· Готовы принять участие в разработке закона Украины "О медицинских изделиях", в котором отечественные производители медицинской техники будут выступать в качестве важного субъекта медицинской реформы, который наполняет государственный бюджет, создает рабочие места, развивает высокотехнологичную отрасль экономики Украины, повышает международный имидж Украины.

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