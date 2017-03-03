Пресс-центр: Госрегулирование цен в аптеках - мнение экспертов

Участники мероприятия отметили, что предложенные МОЗ механизмы регулирования цен на лекарства недоработаны

Для того, чтобы сделать лекарства более доступными для украинцев, нужно установить четкие правила возврата стоимости лекарственных средств. В противном случае необдуманное вмешательство в рынок лекарственных препаратов может привести к дефициту и будет стоить многих человеческих жизней. Об этом заявили производители лекарственных средств и эксперты медицинской отрасли в ходе круглого стола "Почему исчезают лекарства?", который состоялся вчера, 2 марта, в Киеве. Мероприятие прошло в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

Участники мероприятия, среди которых были представители Ассоциации производителей лекарств, аптек, директора фармкомпаний и общественные деятели, отметили, что сейчас в стране назрела необходимость регулирования цен на лекарства. Однако, механизмы, которые предложило Министерство здравоохранения - недоработанные, считают эксперты.

"Программу реимбурсации связали с введением системы реферирования цен. Но всем с самого начала было понятно, что реферированию цен будет оказываться яростное сопротивление со стороны фармдистрибьюторов. Кто же будет доволен снижению собственных доходов? ", - Подчеркнула Наталья Сергиенко, исполнительный директор Комитета здравоохранения ЕБА (Европейской бизнес ассоциации).

Как пояснил Роман Исаенко, заместитель председателя Киевского областного врачебного совета, попытки правительства сделать лекарства более дешевыми, соответствуют существующим проблемам в обществе, однако сам механизм, который предложило Министерство здравоохранения, выглядит недоработанным.

Алла Шлапак, лидер общественного движения "Социальная справедливость" акцентировала внимание на необходимости проведения медицинской реформы, которая действительно учитывала бы мнение экспертного сообщества и гражданского общества в целом, а не имитировала диалог. "Наблюдая за ходом медицинской реформы, я просто хочу напомнить чиновникам, что ни один из них не застрахован от ее последствий. Мы экономим на лекарствах и специалистах, но забываем, что уже завтра нам просто некого будет лечить. Большинство медицинских учреждений не обеспечены необходимыми лекарствами сегодня. Это из-за той же экономии? Кто-нибудь делал реальные экономические прогнозы относительно последствий медицинской реформы? А сколько людей пострадает, я даже представлять не хочу ... К тому же вся эта история с электронными слушаниями - чистая профанация, ведь участие в голосованиях принимают боты - представьте, что судьбу страны решают машины! Надеюсь, что правительство прислушается к рекомендациям специалистов и пересмотрит свои решения в ближайшее время. Мы должны немедленно изменить такой порядок рассмотрения правительственных инициатив, и включить в обсуждения общественность и специалистов отрасли", - прокомментировала ход реформы Шлапак.

Напомним, что Кабинет министров перенес введение референтного образования цен на некоторые группы лекарств с 1 февраля на 1 апреля.

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