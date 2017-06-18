Сегодня в Украине отмечают День отца

Сегодня, 18 июня, украинцы отмечают День отца

Сегодня, 18 июня, в Украине отмечают День отца.

"Говорят, любой человек, даже взрослый и ответственный, все равно остается ребенком, пока живы его родители. Если бы вы только знали, какое это в моем возрасте счастье, что рядом есть папа!" - отметил в своем поздравлении у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

Он поздравил всех украинских мужчин, у которых есть дети.

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