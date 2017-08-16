Возбудитель холеры в Николаеве очень агрессивен - медики
Возбудитель холеры в речке Ингул в Николаевской области оказался очень агрессивным. Именно этот штам 22 года назад привел к смерти около 30 человек. Об этом рассказала главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова в сюжете ТСН.
"Это агрессивный штам. У нас были дни, когда до 80 человек поступало, из них 50-60 в очень тяжелом состоянии", - сообщила она.
Сейчас эпидемиологи исследуют воды Южного Буга и Днепро-Бужского лимана. Со вторника во всех водоемах Нииколаевской области купаться и ловить рыбу запрещено.
14 августа в водоеме возле Ингульского моста в Николаеве был обнаружен возбудитель холеры. Все областные больницы и городские службы переведены в состояние повышенной готовности.
На данный момент ни одного случая заболевания холерой среди населения не зафиксировано.
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