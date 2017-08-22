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Минздрав опроверг информацию о необходимости платить за роды

22.08.2017 00:01
Взимание платы за роды и наблюдение за беременностью не предусмотрено медреформой
Минздрав опроверг информацию о необходимости платить за роды

Взимание платы за оказание медицинской помощи в связи с беременностью и родами не предусмотрено медицинской реформой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц", - говорится в сообщении.

Таким образом ведомство ответило на сообщения в ряде СМИ о том, что предоставление указанных услуг будет платным.

"Мы советуем всем, кто интересуется медицинской реформой в Украине, ознакомиться с последней редакцией законопроекта. Это поможет избежать искажения информации и распространение недостоверных сообщений о реформе", - добавили в Минздраве.

Ранее в понедельник Телевизионная служба новостей телеканала 1+1 в своем сюжете утверждала, что роды в Украине будут платными с 2019 года, так как это якобы предусмотрено новым проектом медицинской реформы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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