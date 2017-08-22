Минздрав опроверг информацию о необходимости платить за роды

Взимание платы за роды и наблюдение за беременностью не предусмотрено медреформой

Взимание платы за оказание медицинской помощи в связи с беременностью и родами не предусмотрено медицинской реформой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



"Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц", - говорится в сообщении.

Таким образом ведомство ответило на сообщения в ряде СМИ о том, что предоставление указанных услуг будет платным.



"Мы советуем всем, кто интересуется медицинской реформой в Украине, ознакомиться с последней редакцией законопроекта. Это поможет избежать искажения информации и распространение недостоверных сообщений о реформе", - добавили в Минздраве.



Ранее в понедельник Телевизионная служба новостей телеканала 1+1 в своем сюжете утверждала, что роды в Украине будут платными с 2019 года, так как это якобы предусмотрено новым проектом медицинской реформы.



Читайте также: В Донбассе женщина недалеко от линии разграничения родила тройню



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.