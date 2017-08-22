Johnson&Johnson обязан выплатить $417 млн больной раком женщине

Женщина подала на компанию в суд, так как считает, что заболела раком из-за использования талька для женской гигиены от Johnson

Суд в Калифорнии обязал компанию Johnson&Johnson заплатить компенсацию в $417 млн жительнице Лос-Анджелеса 65-летней Эве Эччеверии, у которой диагностировали рак яичников. Об этом сообщает агентство Reuters.

Женщина утверждает, что онкологическое заболевание у нее развилось после нескольких десятилетий использования талька для женской гигиены Baby Powder от Johnson.

Сумма компенсации, которая назначена присяжными Верховного суда Лос-Анджелеса в пользу Эвы Эчеверрии, является рекордной в аналогичных делах.

В компании обещали обжаловать приговор, утверждая, что наукой доказана безопасность детского талька от Johnson.

Подобный иск против компании не единственный. В мае суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн в аналогичном деле.

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