Johnson&Johnson обязан выплатить $417 млн больной раком женщине
Суд в Калифорнии обязал компанию Johnson&Johnson заплатить компенсацию в $417 млн жительнице Лос-Анджелеса 65-летней Эве Эччеверии, у которой диагностировали рак яичников. Об этом сообщает агентство Reuters.
Женщина утверждает, что онкологическое заболевание у нее развилось после нескольких десятилетий использования талька для женской гигиены Baby Powder от Johnson.
Сумма компенсации, которая назначена присяжными Верховного суда Лос-Анджелеса в пользу Эвы Эчеверрии, является рекордной в аналогичных делах.
В компании обещали обжаловать приговор, утверждая, что наукой доказана безопасность детского талька от Johnson.
Подобный иск против компании не единственный. В мае суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн в аналогичном деле.
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