Танцы помогают защитить мозг от старения - исследование

Результаты эксперимента показывают, что танцы наилучшим образом помогают сохранить хорошую память в старости

Исследование ученых доказало, что занятия танцами может защитить мозг от старения. Об этом сообщается в отчете исследователей, опубликованном в Frontiers in Human Neuroscience.

Центр по изучению нейродегенеративных заболеваний в Магдебурге провел эксперимент, наблюдая за двумя группами людей в возрасте 68 лет. Участники первой группы регулярно занимались фитнесом, второй - танцевали.

У тех, кто занимался танцами, было замечено увеличение гиппокампа - части мозга, которая участвует в механизмах консолидации памяти, выполняет функцию памяти о местах в пространстве. Уменьшение гиппокампа является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.

Как показало исследование, структурные изменения мозга были заметны уже после двух сеансов тренировки. Танцы благоприятно влияют на развитие мозга, так как во время этого занятия совместно работают слуховая, вестибулярная, зрительная и соматосенсорная системы. Ученые отмечают, что хорошая память чаще замечается у пожилых танцоров.



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