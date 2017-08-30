В Украине ввели электронный реестр инсулинозависимых пациентов

В Минздраве отмечают, что электронный реестр уже помог обнаружить ряд нарушений и коррупционных схем при тендерных закупках инсулина и учете пациентов

В Украине вводится электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Благодаря реестру уже удалось обнаружить ряд нарушений, отмечают в ведомстве. В частности, из-за технических и, возможно, коррупционных недостатков тендера по закупке инсулина была обнаружена существенная разница между стоимостью лечения одного пациента в год.

В министерстве также сообщают, что реальное количество пациентов, нуждающихся в инсулине, на несколько десятков тысяч меньше, нежели указывалось до введения реестра.

"Согласно официальной статистике, которая ежегодно присылается в министерство, в стране 220 тыс инсулинозависимых пациентов, в то время, как в электронном реестре сейчас таких пациентов было внесено 174 тыс", - уточняют в ведомстве, подчеркивая, что ранее государственное финансирование выделялось еще на 46 тыс несуществующих пациентов.

На электронный реестр за последние восемь месяцев перешли большинство областей Украины.

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