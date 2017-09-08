Во Львове ребенок попал в реанимацию: диагностировали столбняк

Мальчик был госпитализирован после того, как за две недели до этого наступил на гвоздь

Во Львовской области еще один ребенок заболел столбняком. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Издание отмечает, что 9-летний мальчик попал в реанимацию Львовской областной детской клинической больницы после того, как еще две недели назад наступил на гвоздь.

По словам врачей, именно две недели длится инкубационный период столбняка.

"Состояние ребенка стабильное, есть местные проявления в виде судорог нижней конечности, боли были в спине. После введенного иммуноглобулина надеемся, что состояние ребенка будет улучшаться", - рассказала заместитель главврача Охматдета Александра Бурда.

Это уже шестой случай заболевания столбняком в стране в этом году.

Министерство здравоохранения призывает родителей вакцинировать детей в соответствии с календарем плановых прививок и доделать пропущенные прививки, если ребенок не был вакцинирован вовремя.

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Фото: пресс-служба МОЗ

4 августа 2017 года сообщалось, что во Львовской области зафиксирован случай столбняка у трехлетнего ребенка.

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