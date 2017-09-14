"Бытовая" радиация менее опасна, чем ожирение и курение - ученые

Загрязненный воздух и табачный дым куда опаснее для здоровья, чем редкое воздействие небольших доз излучения

Исследователи уже давно пришли к выводу, что ионизирующее излучение повышает риск развития онкологических заболеваний, но слабые дозы облучения по-прежнему можно получить в промышленности и медицине. Ученые проанализировали влияние небольших доз радиации и пришли к выводу, что "бытовая" и медицинская радиация менее опасны для здоровья, чем ожирение, курение и воздействие загрязненного воздуха, сообщает Naked Science.

Ученые проанализировали существующие научные работы о воздействии радиации на человеческий организм и сопоставили несколько моделей, оценивающих риски развития заболеваний при воздействии разных доз излучения. Каждая из моделей оценивала, на сколько лет определенный тип воздействия в среднем способен сократить человеческую жизнь.

Затем авторы работы сравнили эти модели с оценками влияния факторов риска, с которыми люди сталкиваются постоянно: загрязненного воздуха, табачного дыма и ожирения. Исследователи сделали вывод, что эти факторы куда опаснее для здоровья, чем нечастое воздействие небольших доз излучения, используемых при медицинских обследованиях или досмотре багажа.

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