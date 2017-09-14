"Бытовая" радиация менее опасна, чем ожирение и курение - ученые
Исследователи уже давно пришли к выводу, что ионизирующее излучение повышает риск развития онкологических заболеваний, но слабые дозы облучения по-прежнему можно получить в промышленности и медицине. Ученые проанализировали влияние небольших доз радиации и пришли к выводу, что "бытовая" и медицинская радиация менее опасны для здоровья, чем ожирение, курение и воздействие загрязненного воздуха, сообщает Naked Science.
Ученые проанализировали существующие научные работы о воздействии радиации на человеческий организм и сопоставили несколько моделей, оценивающих риски развития заболеваний при воздействии разных доз излучения. Каждая из моделей оценивала, на сколько лет определенный тип воздействия в среднем способен сократить человеческую жизнь.
Затем авторы работы сравнили эти модели с оценками влияния факторов риска, с которыми люди сталкиваются постоянно: загрязненного воздуха, табачного дыма и ожирения. Исследователи сделали вывод, что эти факторы куда опаснее для здоровья, чем нечастое воздействие небольших доз излучения, используемых при медицинских обследованиях или досмотре багажа.
Читайте также: Ученые создали подробную карту повреждений ДНК из-за курения
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:16
-
08:00
-
12:43
-
12:01
-
11:22