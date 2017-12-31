Литва запрещает продавать алкоголь лицам до 20 лет
31.12.2017 15:36
С 1 января в Литве вступят в силу новые правила продажи алкоголя
Фото: EPA
С 1 января употреблять и покупать алкоголь в Литве на законных основаниях смогут только лица старше 20 лет. Об этом пишет Delfi.
С нового года в Литве вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя. 18-ти и 19-летние, которые до сих пор могли покупать алкоголь, теперь должны будут дождаться своего 20-летия.
Также с 1 января 2018 года изменяется также время продажи алкоголя. Теперь его будут продавать с 10 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 15 часов в воскресенье.
Всемирная организация здравоохранения называет Литву наиболее пьющей страной в мире. В 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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