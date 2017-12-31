Литва запрещает продавать алкоголь лицам до 20 лет

С 1 января в Литве вступят в силу новые правила продажи алкоголя

С 1 января употреблять и покупать алкоголь в Литве на законных основаниях смогут только лица старше 20 лет. Об этом пишет Delfi.

С нового года в Литве вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя. 18-ти и 19-летние, которые до сих пор могли покупать алкоголь, теперь должны будут дождаться своего 20-летия.

Также с 1 января 2018 года изменяется также время продажи алкоголя. Теперь его будут продавать с 10 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 15 часов в воскресенье.

Всемирная организация здравоохранения называет Литву наиболее пьющей страной в мире. В 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя.