В Одессе из-за вспышки кори в школах продлили каникулы

Каникулы в школах Одессы продлятся до 22 января - чтобы свести к минимуму контакты между детьми в возможный инкубационный период кори

В Одессе в школах продлили зимние каникулы еще на неделю из-за вспышки заболевания корью. Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.



Штаб по чрезвычайным ситуациям считает, что нужно уменьшить контакты между детьми в возможный инкубационный период кори и дать возможность привить детей.



На учебу школьники пойдут 22 января.



За прошлую неделю в Одессе с корью госпитализировали больше 20 больных, из них больше половины - дети.



Ранее не привитым от кори детям запретили посещать детсады Одессы.

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