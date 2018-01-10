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В Одессе из-за вспышки кори в школах продлили каникулы

10.01.2018 02:40
Каникулы в школах Одессы продлятся до 22 января - чтобы свести к минимуму контакты между детьми в возможный инкубационный период кори
В Одессе из-за вспышки кори в школах продлили каникулы
Фото: iStock

В Одессе в школах продлили зимние каникулы еще на неделю из-за вспышки заболевания корью. Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Штаб по чрезвычайным ситуациям считает, что нужно уменьшить контакты между детьми в возможный инкубационный период кори и дать возможность привить детей. 

На учебу школьники пойдут 22 января.

За прошлую неделю в Одессе с корью госпитализировали больше 20 больных, из них больше половины - дети.

Ранее не привитым от кори детям запретили посещать детсады Одессы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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