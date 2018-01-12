Гибель птиц в Херсонской области: существует опасность для людей

В связи с массовой гибелью птиц в регионе ввели ряд карантинных мер, поскольку существует угроза заражения людей

Массовая гибель диких птиц на черноморском побережье в Каланчакском районе Херсонской области связана с инфекционной бактериального происхождения - пастереллез. Такое заключение сделала региональная лаборатория Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области, передает местное издание Новый день.



Пастереллезом могут заразиться все виды птиц, млекопитающие и даже люди через контакт с водой, где возбудитель заболевания сохраняет жизнеспособность около трех недель. Об этом сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов ГУ Госпродпотребслужбы Херсонщины Виталий Боярский.



Отмечается, что уже ввели ряд карантинных мер, в селах Хорлы, Раздольное и других, которые находятся рядом с местом массовой гибели птиц. Там ежедневно проверяется состояние домашних птиц, а владельцев просят не допускать их к естественным водоемам, и регулярно дезинфицировать места их содержания.



Помимо прочего в Каланчакском районе запрещена охота на дикую птицу.



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