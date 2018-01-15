В США отреагировали на вспышку кори в Украине

Американский Центр по контролю и предотвращению болезней выдал предупреждение

Американский Центр по контролю и предотвращению болезней выдал предупреждение для путешествующих сообщение о вспышке кори в Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.



"Центр рекомендует путешественникам в Украине защитить себя, проверив, были ли они вакцинированы от кори. Перед отъездом из Соединенных Штатов, дети (от 6 до 11 месяцев) должны иметь 1 дозу вакцины MMR (корь, паротит и краснуха), а взрослые и дети старше 1 года должны иметь 2 дозы вакцины MMR, с интервалом в, по крайней мере, 28 дней", - сказано в сообщении.



Ведомство рекомендует получить вакцину против кори или убедиться, что уже были вакцинированы, а также избегать контакта с больными людьми.



Обращение имеет первый уровень внимания, что означает необходимость обычных мер предосторожности. В свою очередь второй и третий уровни относятся к большим опасениям и могут рекомендовать избегать путешествий в станы со вспышкой болезни.

Ранее сегодня сообщалось, что во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 - дети. В Киеве на утро понедельника, 15 января, зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев - у детей до 17 лет.

Читайте также: В некоторых школах Одессы из-за кори введут видеоуроки

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.