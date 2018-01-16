Конфликт в Донбассе вызвал эпидемию ВИЧ-инфекции - исследование

Украина занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости ВИЧ в Европе

Вооруженный конфликт в Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано 15 января в научном журнале PNAS, сообщает Радио Свобода.

Исследователи отметили, что ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания.

Ученые обнаружили соотношение между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции.

"Война изменила многое в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространения вируса с востока на остальную территорию страны было усилено", - сказала ведущий автор исследования Татьяна Васильева.

Для подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012-2015 годах.

Согласно данным АнтиСПИД, Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 250 тысяч человек. По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в Украине состоит 135 414 ВИЧ-позитивных пациентов.

Американские ученые разработали антитела, которые убивают до 99% штаммов ВИЧ и способны уничтожить инфекцию на ранней стадии.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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