В Николаеве гепатит А подтвердили у 55 человек
17.01.2018 23:25
По состоянию на среду, 17 января, в инфекционных больницах находятся 77 человек
Фото: iStock
В Николаеве гепатит А подтвердили у 55 человек. Из них 38 взрослых и 17 детей, сообщили в управлении департамента здравоохранения области.
Всего в инфекционной больнице по состоянию на 17 января 55 взрослых и 22 ребенка.
В поликлиники обратился 601 человек, из которых восемь нуждались в интенсивной терапии.
3 января в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что речь не идет об эпидемии.
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