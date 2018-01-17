По состоянию на среду, 17 января, в инфекционных больницах находятся 77 человек

В Николаеве гепатит А подтвердили у 55 человек. Из них 38 взрослых и 17 детей, сообщили в управлении департамента здравоохранения области.



Всего в инфекционной больнице по состоянию на 17 января 55 взрослых и 22 ребенка.

В поликлиники обратился 601 человек, из которых восемь нуждались в интенсивной терапии.

3 января в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что речь не идет об эпидемии.

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