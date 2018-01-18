С начала года в Закарпатье около 240 человек заболели корью
18.01.2018 03:34
Около 70% заболевших в Закарпатье за январь не были привиты
Фото: iStock/Global Images Ukraine
С начала 2018 года в Закарпатье зафиксировали 242 случая заболевания корью. Об этом сообщает управление по вопросам здравоохранения области.
70% людей, у которых зафиксировали заболевание, не были привиты.
Больше всего болеют в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и в Ужгороде.
Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что в регионе отмечается острая нехватка вакцины от кори.
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