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С начала года в Закарпатье около 240 человек заболели корью

18.01.2018 03:34
Около 70% заболевших в Закарпатье за январь не были привиты
С начала года в Закарпатье около 240 человек заболели корью
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С начала 2018 года в Закарпатье зафиксировали 242 случая заболевания корью. Об этом сообщает управление по вопросам здравоохранения области.

70% людей, у которых зафиксировали заболевание, не были привиты.

Больше всего болеют в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и в Ужгороде.

Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что в регионе отмечается острая нехватка вакцины от кори.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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