С начала года в Закарпатье около 240 человек заболели корью

Около 70% заболевших в Закарпатье за январь не были привиты

С начала 2018 года в Закарпатье зафиксировали 242 случая заболевания корью. Об этом сообщает управление по вопросам здравоохранения области.



70% людей, у которых зафиксировали заболевание, не были привиты.



Больше всего болеют в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и в Ужгороде.



Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что в регионе отмечается острая нехватка вакцины от кори.

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