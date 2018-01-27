В Украине с августа корью заболели около 6,5 тыс человек - Супрун

Каждую неделю корь диагностируют у 600-800 человек

В Украине с августа 2017 года по сегодняшний день корью заболели уже около 6,5 тысяч человек. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в эфире 5 канала.



"С августа прошлого года заболело около 6500 человек. Это достаточно много на такой короткий промежуток времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большие заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания ", - сообщила она.



Супрун также сказала, что на сегодняшний день ситуация со вспышкой кори в стране нормальзовалась.



"Далее идет заболевание, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", - подчеркнула она.



И.о. министра здравоохранения напомнила о необходимости вакцинации и сказала, что вакцинированы будут 90-95% населения, то вспышек кори больше не будет.



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