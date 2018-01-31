Минздрав настаивает, что диагноз "дифтерия" не подтвердился

Ранее сегодня в Луганской области медики заявили о клинически подтвержденном случае заболевания мужчины "легкой степенью" дифтерии

Министерство здравоохранения утверждает, что случай инфекционного заболевания в Луганской области - якобы не дифтерия, как о том ранее сообщили в больнице Рубежного. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Facebook.

"Случай с подозрением на дифтерию не подтвердился после проведения лабораторных исследований в микробиологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины", - утверждают в Минздраве.

Ранее сегодня в Рубежном медики клинически подтвердили факт заболевания 31-летнего мужчины дифтерией, уточнив, что у него установлена "легкая степень болезни". При этом уточняется, что лабораторные показатели дали отрицательные показания, потому что мужчина поступил в больницу лишь на 12-й день заболевания: почти две недели до того он принимал антибиотики.

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Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

Для лечения дифтерии в Украине есть противодифтерийная сыворотка, а единственный способ защититься от заболевания и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).





Прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.





Инфекция передается воздушно-капельным путем. После попадания в дыхательную систему бактерия Corynebacterium diphtheriae вырабатывает токсин, который разрушает окружающие ткани. При этом заболевание проявляется в виде сильнейшей ангины: в горле образуются пленки, затрудняющие дыхание и глотание. Заболевший ощущает общую слабость, боль в горле, лихорадку, отек шейных желез и прочие симптомы.





Отек слизистых оболочек и блокировка дыхательных путей могут привести к смерти. Токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальный исход.









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