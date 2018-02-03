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Ежедневно 160 украинцев умирают от онкологии - Институт рака

03.02.2018 05:43
Каждый день в Украине у 373 человек диагностируют онкологическое заболевание
Ежедневно 160 украинцев умирают от онкологии - Институт рака
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine
Каждый день в Украине у 373 человек диагностируют онкологическое заболевание, а 160 человек в день умирают от онкологии. Об этом на брифинге сообщила директор Национального института рака Елена Колесник, передает Укринформ.

"Каждый день регистрируется 373 случая онкологических заболеваний. 160 человек каждый день умирают из-за онкологии. 30% тех, кто регистрируется при первичной диагностике, имеют 3-4 стадию", - сообщила Колесник.

Всего в 2017 году онкологией заболели 136 тысяч человек. На сегодняшний день, по данным Национального канцерреестра,  онкологическими заболеваниями болеют более 1 млн украинцев, из них около тысячи детей. 

Она отметила, что каждый четвертый украинец и каждая шестая украинка имеют риск заболеть онкологией.

Колесник подчеркнула, что ранняя диагностика онкологии, на 1-2 стадии, дает возможность полностью вылечить рак почти в 100% случаев. 40% всех случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни - отказаться от курения, алкоголя и следить за весом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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