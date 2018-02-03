Ежедневно 160 украинцев умирают от онкологии - Институт рака

Каждый день в Украине у 373 человек диагностируют онкологическое заболевание





Она отметила, что каждый четвертый украинец и каждая шестая украинка имеют риск заболеть онкологией.



Колесник подчеркнула, что ранняя диагностика онкологии, на 1-2 стадии, дает возможность полностью вылечить рак почти в 100% случаев. 40% всех случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни - отказаться от курения, алкоголя и следить за весом.





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