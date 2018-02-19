Вспышка гепатита в Харьковской области: заболели более 40 человек

Вспышка вирусного гепатита А в Балаклейском районе была зарегистрирована еще осенью 2017-го: отклонения от нормы были выявлены в воде из колодцев

В Балаклейском районе Харьковской области зарегистрировано более 40 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы.

"Вспышка вирусного гепатита А в Балаклейском районе продолжается. По состоянию на 16 февраля 2018 года зарегистрирован 41 случай заболевания, из них 19 детей, в том числе девять семейных очагов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в поселке Андреевка в питьевой воде из индивидуальных колодцев выявлены отклонения от нормы по бактериологическим и вирусологическим показателям.

"Организовано проведение дезинфекции колодцев, для чего используются современные дезинфицирующие средства. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев. Все работы проводятся бесплатно - за счет местного бюджета", - говорится в сообщении.

В отделе санитарно-эпидемиологического надзора харьковского управления Госпродпотребслужбы, куда LIGA.net обратилась за комментарием, отметили, что вспышка гепатита в Балаклейском районе была зарегистрирована еще осенью 2017 года, поэтому 41 случай заболевания - это данные за весь период с того момента.

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22 января 2018 года сообщалось, что в областной инфекционной больнице Николаева находятся 46 человек с подтвержденным диагнозом "гепатит А".

В то же время в Министерстве здравоохранения подчеркивают, что речь об эпидемии гепатита не идет.

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