Медики зафиксировали эпидемию гриппа в пяти областях

Эпидемический порог превышен в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях

В пяти областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"Эпидемический порог в Украине превышен на 31,1%... в пяти областях: Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой. Гриппом и ОРВИ заболели 289,6 тыс человека, из них 68,4% - дети", - говорится в сообщении.

20 февраля 2018 года сообщалось, что за 45 неделю эпидсезона в Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 574,4, что ниже эпидемиологического порога на 17,9%.

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