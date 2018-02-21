Медики зафиксировали эпидемию гриппа в пяти областях
21.02.2018 17:26
Эпидемический порог превышен в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В пяти областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
"Эпидемический порог в Украине превышен на 31,1%... в пяти областях: Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой. Гриппом и ОРВИ заболели 289,6 тыс человека, из них 68,4% - дети", - говорится в сообщении.
20 февраля 2018 года сообщалось, что за 45 неделю эпидсезона в Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 574,4, что ниже эпидемиологического порога на 17,9%.
Читайте также: В Украине от гриппа умерли двое детей - Минздрав
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