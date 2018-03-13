Количество новых случаев заболевания корью уменьшается - Минздрав

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской областях

С прошлой недели количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилось еще на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 10-ю неделю 2018 года корью заболели 617 человек: 216 взрослых и 401 ребенок.

Всего в течение десяти недель 2018-го корью заболели 7069 человек - 2434 взрослых и 4635 детей.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1566), Закарпатской (1279), Одесской (1063), Черновицкой (677), Львовской (550) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской и Черниговской (по 4), Сумской (5), Харьковской (10), Херсонской (13) областях.

В целом по Украине остаток вакцин составляет около 370 000 доз. Следующая поставка вакцины против кори - 800 тыс доз планируется на конец марта.

6 февраля в Мигздраве сообщили, что случаи заболевания корью зафиксированы во всех областях Украины, больше всего заболевших - в Ивано-Франковской области.

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