Минздрав отменил талоны в больницах и медкарты для студентов
Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспанцерному осмотру и обязательные медкарты для поступления в школу. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
С 13 марта вместо бумажных талонов есть только форма "Журнал регистрации амбулаторных пациентов" - туда информация будет переносится автоматически из записей амбулаторной карты. В больницах, где нет компьютеров, эту форму пока будут заполнять в бумажном варианте.
Минздрав утверждает, что все талоны в медучреждениях первичной ступени просто складывали в коробки, потому что вся нужная информация фиксируется в карте больного.
Вместо "диспансеризации" - регулярного осмотра здоровых людей - со средины этого года будет переход на скрининговые осмотры по группам риска.
С 13 марта нет книги записы вызовов врачей на дом - врач не должен будет отчитываться об обязательных посещениях пациента. Он должен будет предоставлять только информацию о количестве обращений и количестве посещений.
Врач и пациент получат доступ к контактным номерам телефона друг друга и смогут связываться напрямую, чтобы вместе решать, нужен ли визит на дом.
Также медкарта теперь будет не нужна для ребенка для поступления в школу или детский сад. Не будет и "медицинской карты студента" - только общая амбулаторная карта.
С 13 марта код диагноза и действия врача надо вносить в "Журнал регистрации амбулаторных пациентов" по кодам ICPC-2 - вариант международной класификации первичной медицинской помощи.
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