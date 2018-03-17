Сколько нужно спать и чем опасно недосыпание - Минздрав

Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии

Взрослым людям необходимо спать более семи часов в сутки, поскольку недосыпание повышает риск развития хронических заболеваний и депрессии. Об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения Украины.

"Взрослые должны регулярно cпать семь или более часов в сутки. Некоторым, в частности молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше - девять часов сна в сутки. Лишь небольшому количеству людей достаточно спать меньше чем шесть часов в сутки. Это обусловлено генетическими факторами", - говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркивают, что недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и депрессии.







Если спать меньше семи часов в сутки, то повышается риск развития хронических заболеваний, в частности: