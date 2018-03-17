Сколько нужно спать и чем опасно недосыпание - Минздрав
Взрослым людям необходимо спать более семи часов в сутки, поскольку недосыпание повышает риск развития хронических заболеваний и депрессии. Об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения Украины.
"Взрослые должны регулярно cпать семь или более часов в сутки. Некоторым, в частности молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше - девять часов сна в сутки. Лишь небольшому количеству людей достаточно спать меньше чем шесть часов в сутки. Это обусловлено генетическими факторами", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и депрессии.
Если спать меньше семи часов в сутки, то повышается риск развития хронических заболеваний, в частности:
- диабета;
- сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления;
- увеличение веса и ожирения;
- нарушения иммунной системы;
- ухудшение психического здоровья, депрессии.
Также, уточняют в Минздраве, недостаточное количество сна может повлиять на способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.
Чтобы улучшить сон, необходимо придерживаться режима: ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже на выходных.
"Тихая, темная, умиротворяющая атмосфера и комфортная прохладная температура в спальне способствовать сну. Вечером не включайте яркий свет", - рекомендуют специалисты.
Перед сном советуют не включать такие приборы как телевизоры, компьютеры, смартфоны. Или, как минимум, не пользоваться ими за 30 минут до сна.
"Избегайте кофеина (в течение шести часов перед сном), алкоголя (в течение четырех часов перед сном) и большого количества пищи перед сном", - также сказано.
Утолить жажду перед сном можно, однако чрезмерное питье может спровоцировать проблемы со сном. Не рекомендуется также курить непосредственно перед сном, а физическая активность в течение дня поможет легче заснуть.
"Не ложитесь спать, если не чувствуете себя сонным. В случае, если вы не можете заснуть в течение 20 минут, вставайте с постели. Имеете привычку дремать днем? Ограничьте это время 45 минутами", - говорят медики.
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