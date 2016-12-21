Застрелился экс-заместитель главы Нафтогаза - СМИ
В Винницкой области в своем доме застрелился экс-заместитель главы Нафтогаза времен диктатора Виктора Януковича Геннадий Юрьев. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свой источник.
В то же время пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии ЛІГА.net сказал: "Сегодня сотрудники военной прокуратуры с целью проведения неотложных следственных действий, а именно задержания подозреваемого в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, - ред.) прибыли к дому, но, не заходя внутрь услышали хлопок".
По его словам, они обнаружили мужчину с ранением в голову. При этом Тракало уточнил, что личность убитого устанавливается.
"Все вопросы - к главной военной прокуратуре", - подчеркнул он.
Журналисту ЛІГА.net не удалось дозвониться в главную военную прокуратуру, поскольку ни один из номеров не отвечал в течение 20 минут.
Юрьев работал заместителем главы Нафтогаза, когда компанию возглавлял Евгений Бакулин.
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