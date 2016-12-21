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Экс-замглавы Нафтогаза застрелился при попытке обыска - ГПУ

21.12.2016 15:52
В ГПУ сообщили подробности инцидента
Экс-замглавы Нафтогаза застрелился при попытке обыска - ГПУ
Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств ГАО Черноморнефтегаз НАК Нафтогаз Украины при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений был проведен ряд обысков. Об этом у себя в Facebook cообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко.

"После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственная группа обнаружила труп бывшего заместителя председателя НАК Нафтогаз Украины, вероятно, он выстрелил из огнестрельного оружия во время проникновения", - отметила Сарган.

По ее словам, в настоящее время на месте работает следственная оперативная группа.

21 декабря сообщалось, что в Винницкой области в своем доме застрелился экс-заместитель главы Нафтогаза времен диктатора Виктора Януковича Геннадий Юрьев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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