Экс-замглавы Нафтогаза застрелился при попытке обыска - ГПУ

"После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственная группа обнаружила труп бывшего заместителя председателя НАК Нафтогаз Украины, вероятно, он выстрелил из огнестрельного оружия во время проникновения", - отметила Сарган.





По ее словам, в настоящее время на месте работает следственная оперативная группа.





21 декабря сообщалось , что в Винницкой области в своем доме застрелился экс-заместитель главы Нафтогаза времен диктатора Виктора Януковича Геннадий Юрьев.