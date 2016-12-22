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Боевики 24 раза нарушили режим тишины - штаб

22.12.2016 08:39
Террористы вели огонь по позициям ВСУ на трех напралениях
Боевики 24 раза нарушили режим тишины - штаб

За прошедшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии террористы вели огонь по Новогригорьевке.

Из минометов обстреливали Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован также огонь из БМП.

На луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.

На донецком направлении оккупанты со 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия неоднократно в течение дня вели огонь по позициям вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.

21 декабря днем подконтрольные РФ бандформирования 16 раз обстреляли позиции украинских военных. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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