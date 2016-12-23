Трагедия на Львовщине: местный житель погиб под колесами поезда
Во Львовской области попал под поезд и погиб местный житель. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Трагедия произошла 22 декабря в 22:05 на железнодорожном перегоне Песочное - Надетычи: пассажирский поезд сообщением Ужгород - Киев смертельно травмировал 47-летнего жителя с. Песочное Николаевского района Львовской области.
Как отмечают в ОГА, задержки движения ж/д транспорта в результате инцидента не было.
Сейчас выясняются причины происшествия, проводится доследственная проверка.
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20 декабря в Донецкой области на ж/д переезде под поезд попал автобус с рабочими шахты: четыре женщины были госпитализированы с травмами.
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