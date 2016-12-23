В ГУР сообщили подробности стычек между боевиками в ОРЛО

Террористы разоружили иностранцев-наемников в ОРЛО, сообщают в ГУР

Украинская разведка установила факты привлечения боевиками террористических организаций ЛНР/ДНР иностранцев, которые ранее были судимы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Нежелание гражданами России проходить военную службу в соединениях и воинских частях 2 АК (Луганск) ВС РФ и уклонения от мобилизации местного населения заставляет русское командование компенсировать недостаток личного состава за счет иностранцев, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. При совместном несении службы иностранцы пытаются воспользоваться незнанием языка для уклонения от выполнения боевых задач и заставляют выполнять тяжелую хозяйственную работу этнических русских и украинцев", - отметили в ГУР.

По данным разведки, 20 декабря на передовой позиции 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК ВС РФ между военнослужащими произошла стычка на основе национальной неприязни.

"Русскоязычная часть военнослужащих подразделения разоружила и блокировала выход из помещения группы иностранцев. Командованию полка было направлено обращение о недоверии к задержанным и нежелание проходить с ними совместную службу", - подчеркнули в ГУР.

14 декабря сообщалось, что террористы грабят магазины и дезертируют в ОРДЛО.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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