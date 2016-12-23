Один военный ранен в ходе отражения атаки боевиков под Водяным
Один военный ранен в ходе отражения атаки боевиков на позиции сил антитеррористической операции возле Водяного Донецкой области в пятницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.
"Утром, 23 декабря, в районе населенного пункта Водяное, что в Донецкой области, произошло боестолкновение", - сказано в нем.
К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве восьми человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов.
Силы АТО открыли ответный огонь, после чего противник отступил.
Потерь среди сил АТО нет, но один военнослужащий получил ранения.
21 декабря в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге.
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