Один военный ранен в ходе отражения атаки боевиков под Водяным

К наблюдательному пункту сил АТО подошла вражеская группа из восьми человек и открыла огонь, силы АТО открыли ответный огонь и противник отступил

Один военный ранен в ходе отражения атаки боевиков на позиции сил антитеррористической операции возле Водяного Донецкой области в пятницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"Утром, 23 декабря, в районе населенного пункта Водяное, что в Донецкой области, произошло боестолкновение", - сказано в нем.

К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве восьми человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов.

Силы АТО открыли ответный огонь, после чего противник отступил.

Потерь среди сил АТО нет, но один военнослужащий получил ранения.

21 декабря в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге.

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