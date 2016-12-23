В зоне АТО 22 декабря двое военных погибли и трое ранены: карта

Один военный погиб и один получил ранение возле Авдеевки, также один боец погиб и двое были ранены из-за стрельбы возле Луганского

Двое украинских военнослужащих погибли и трое ранены в ходе антитеррористической операции 22 декабря. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

Лысенко отметил, что один военный погиб и один получил ранение возле Авдеевки Донецкой области, также один боец погиб и двое были ранены из-за стрельбы возле Луганского Донецкой области.

По его словам, на луганском направлении террористы пять раз обстреляли позиции сил АТО (один раз из минометов), на донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов (шесть - из тяжелого вооружения), на мариупольском направлении - пять обстрелов (четыре - из минометов).





В то же время Лысенко заявил, что информация о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе не соответствует действительности.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что один военный ранен в ходе отражения атаки боевиков на позиции сил антитеррористической операции возле Водяного Донецкой области в пятницу.

21 декабря в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге.

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