Лысенко: ВСУ отбили попытку прорыва ДРГ боевиков в Водяном

Бойцы АТО отбили нападение террористов в Донецкой области сегодня утром

ВСУ сегодня отбили попытку штурма ДРГ пророссийских наемников в районе Водяного Донецкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Уже сегодня утром, зайдя одновременно с трех направлений, вражеская ДРГ в составе восьми человек атаковала наш наблюдательный пост в районе Водяного. Нападение отбито. Противник с потерями отступил", - сказал Лысенко.

По его словам, по одной вражеской вооруженной провокации произошло в Новгородском и Верхнеторецком, что западу от оккупированной Горловки.

23 декабря Лысенко сообщил, что информация о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе не соответствует действительности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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